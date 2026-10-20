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Goldpreis und Ölpreis 20.10.2026 07:45:22

Goldpreis relativ stabil: US-Geldpolitik und Ölmärkte im Fokus

Goldpreis relativ stabil: US-Geldpolitik und Ölmärkte im Fokus

Der Goldpreis hat sich im frühen Dienstagshandel weitgehend stabilisiert. Unterstützung lieferte unter anderem ein schwächerer Dollar.

von Jörg Bernhard

Gegenwind lieferte hingegen der hohe Ölpreis und gestiegene US-Anleiherenditen. Neue Angriffe der Huthi-Rebellen auf saudische Einrichtungen sowie anhaltende Spannungen um die Straße von Hormus schüren Inflationssorgen und erschweren den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed. Im Mittelpunkt steht die Fed-Sitzung am 27. und 28. Oktober. Jüngste Äußerungen führender Notenbankvertreter, darunter Fed-Chef Kevin Warsh, haben die Erwartungen einer unmittelbar bevorstehenden Zinserhöhung deutlich gedämpft. Laut CME FedWatch-Tool rechnen die Marktteilnehmer mit einer Wahrscheinlichkeit von 82 Prozent mit unveränderten Leitzinsen. Für Dezember wird dagegen weiterhin mit einer Wahrscheinlichkeit von 91 Prozent eine Zinserhöhung erwartet. Für Gold bleibt die Zinsentwicklung ein entscheidender Einflussfaktor: Steigende Anleiherenditen verringern die Attraktivität des unverzinsten Edelmetalls. Eine Entspannung im Nahen Osten und sinkende Ölpreise könnten hingegen für zusätzlichen Auftrieb sorgen.

Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit relativ stabilen Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 9,10 auf 4.151,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Nahe am Fünfmonatshoch

Im frühen Dienstagshandel ging es mit dem Ölpreis aufgrund der zunehmenden geopolitischen Risiken im Nahen Osten leicht bergauf. Die mit Iran verbündeten Huthi-Rebellen meldeten neue Angriffe auf saudische Energieanlagen, Flughäfen und militärische Einrichtungen. Zusätzliche Sorgen bereiten Attacken auf Handelsschiffe in der Golfregion. Nach Angaben des Schiffsverfolgungsunternehmens Kpler wurden innerhalb von zwei Wochen mindestens 18 Schiffe angegriffen. Die Risiken hinsichtlich der Sicherheit wichtiger Transportwege sorgt weiterhin für erhebliche Risikoaufschläge an den Ölmärkten. Auf kurze Sicht dürfte nun der für den Abend angekündigte Wochenbericht des American Petroleum Institute (22.30 Uhr) für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen. Zur Erinnerung: Vor einer Woche wurde ein Lagerrückgang in Höhe von über elf Mio. Barrel gemeldet.

Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,33 auf 103,99 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,38 auf 109,93 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.at

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