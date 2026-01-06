Ölpreis (WTI)

57,91
USD
-0,41
-0,70 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Goldpreis und Ölpreis 06.01.2026 07:44:18

Goldpreis: Rückenwind durch Geopolitik und Zinshoffnung

Goldpreis: Rückenwind durch Geopolitik und Zinshoffnung

Der Goldpreis tendierte im frühen Dienstagshandel weiter bergauf, wenngleich weniger dynamisch als am Tag zuvor.

von Jörg Bernhard

Damit fehlt ihm weniger als 100 Dollar zu einem neuen Rekordhoch. Zurückhaltende Äußerungen von US-Notenbankern haben die Aussicht auf Zinssenkungen verstärkt und geopolitische Spannungen rund um Venezuela die Nachfrage nach sicheren Häfen stimuliert. Der Präsident der Federal Reserve Bank von Minneapolis, Neel Kashkari, erklärte am Montag, die Inflation lasse langsam nach, allerdings bestehe das Risiko, dass die Arbeitslosenquote stärker ansteigen könnte, was die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung erhöhe. Neben den Entwicklungen in Venezuela nutzte Trump das Wochenende auch, um seine Ambitionen in Bezug auf Grönland - ein Gebiet des NATO-Verbündeten Dänemark - erneut zu bekräftigen. Trump sagte vor Reportern in Washington, dass Grönland überall von russischen und chinesischen Schiffen umgeben sei. Aus Sicht der nationalen Sicherheit bräuchten die USA Grönland. Am Nachmittag könnte ein weiterer Fed-Offizieller neue Hinweise zur künftigen US-Geldpolitik liefern: Tom Barkin, der Präsident der Richmond Fed.

Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 20,30 auf 4.471,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Atempause nach Preissprung

Der Ölpreis zeigte sich im frühen Dienstagshandel schwächer, da angesichts einer schwachen Nachfrage von einem reichlichen globalen Angebot ausgegangen wird und der Markt nun offensichtlich eine höhere venezolanische Rohölproduktion nach der Festnahme von Präsident Nicolás Maduro durch die USA erwartet. Die Reaktion des Ölpreises auf das militärische Eingreifen der USA in Venezuela sowie die anhaltenden Angriffe auf russische Energieinfrastruktur hat bislang zu keinen größeren Verwerfungen geführt. Laut einer von der Nachrichtenagentur Reuters im Dezember durchgeführten Umfrage erwarten die befragte Marktteilnehmer für 2026 aufgrund eines wachsenden Angebots und einer schwachen Nachfrage einen anhaltenden Druck auf die Ölpreise. Durch die Festnahme des venezolanischen Staatschefs ist das Ende des US-Embargos auf venezolanisches Öl wahrscheinlicher geworden, was zu einer weiteren Erhöhung des globalen Ölangebots führen könnte.

Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,16 auf 58,16 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,11 auf 61,65 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Heftige Schwankungen bei Silber: Größter Tagesrutsch seit fünf Jahren
Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
Hier finden Sie aktuelle Realtime-Kurse von Gold
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: farbled / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (WTI) 57,91 -0,41 -0,70

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX eröffnet kaum verändert -- Etwas höherer Start für DAX -- Asiens Börsen im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts, während der deutsche Leitindex Gewinne verbucht. Die Märkte in Fernost weisen am Dienstag grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen