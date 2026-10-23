|Sicherer Hafen
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23.10.2026 17:40:00
Goldpreis rutscht unter wichtige Marke von 4.000 US-Dollar
Steigende Ölpreise schüren Zinssorgen
Am Donnerstag hatte der Goldpreis seinen jüngsten Stabilisierungsversuch abgebrochen und war in einem schwachen Marktumfeld deutlich unter Druck geraten. Beobachter hatten auf die deutlich gestiegenen Ölpreise als Belastung verwiesen, die einmal mehr die Angst vor Zinserhöhungen geschürt hätten. Hintergrund war ein Angriff der jemenitischen Huthi-Miliz auf das Ölfeld Schaiba des staatlichen Konzerns Saudi Aramco gewesen, der Sorgen vor Produktionseinschränkungen geweckt habe.
Am Freitag legten die Ölpreise erneut zu. Deren aktuell hohes Niveau könnte die Notenbanken zwingen, mit einer strafferen Geldpolitik der Gefahr einer allgemein hohen Teuerung entgegenzuwirken. Höhere Zinsen bremsen die Nachfrage nach Gold, da das Edelmetall - im Gegensatz zu Anleihen - keine Zinsen abwirft.
Gold profitiert nicht von sinkenden Renditen
Vor diesem Hintergrund hätte der Goldpreis eigentlich von dem deutlichen Renditerückgang seit Mitte Oktober profitieren müssen, der durch die Flucht der Anleger in die sicheren Häfen der Staatsanleihen im Zuge des jüngsten Kursrutsches bei US-Technologiewerten ausgelöst worden war.
Doch die jüngste Gold-Schwäche deute darauf hin, dass eine allgemeine Risikoreduzierung und anhaltende Inflationssorgen möglicherweise die Erleichterung durch niedrigere Renditen überwiegen, schrieb Analyst Christopher Wong vom Finanzdienstleister Oversea-Chinese Banking Corporation.
Warum Gold als sicherer Hafen schwächelt
Aktuell kann Gold damit offensichtlich seinem Ruf als klassischer sicherer Hafen nicht gerecht werden. Denn bei Kursverlusten am Aktienmarkt wie zuletzt im Technologiesektor steigt üblicherweise der Liquiditätsbedarf der Anleger - entweder, weil sie Bargeld horten wollen oder weil sie Nachschussverpflichtungen ihrer Broker bedienen müssen. Letzteres kann der Fall sein, wenn die Anleger auch mit Hebelprodukten und Derivaten auf Aktien handeln oder wenn sie geliehene Aktien in der Hoffnung auf fallende Kurse veräußert haben.
FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX)
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