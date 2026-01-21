Silberpreis

93,53
USD
0,39
0,42 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Fluchtwährung 21.01.2026 07:32:00

Goldpreis setzt Rally fort: Feinunze steigt über 4.800 Dollar

Goldpreis setzt Rally fort: Feinunze steigt über 4.800 Dollar

Der Goldpreis ist am Mittwochmorgen weiter gestiegen.

Damit steuert das Edelmetall nach einem weiteren Rekordhoch die Marke von 5.000 Dollar an. Eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) des gelben Edelmetalls kostete am Mittwoch im frühen Handel in der Spitze 4.878 Dollar und damit so viel wie noch nie.

Zuletzt legte der Kurs 2,2 Prozent auf 4.867 Dollar zu und baute damit das Jahresplus auf fast 13 Prozent aus. Gold war bereits im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen. Der Preis war um 65 Prozent gestiegen und damit so stark wie seit 1979 nicht mehr. Preistreiber im vergangenen Jahr waren unter anderem die vielen Konfliktherde weltweit.

Auch 2026 sorgten politische Spannungen für die Kursgewinne. So führten Experten die Gewinne in den ersten Handelstagen des Jahres vor allem auf die Lage im Iran und die jüngsten Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen einige europäische Staaten im Zusammenhang mit Grönland zurück.

Auch Silber legte am Mittwoch weiter zu, allerdings dieses Mal nicht so stark wie Gold. Der Preis für eine Feinunze Silber stieg um bis zu ein Prozent auf 95,55 Dollar, blieb damit aber etwas unter dem am Dienstag erreichten Rekordhoch von knapp 95,89 Dollar.

Beim Silber war das Jahresplus 2025 mit fast 150 Prozent noch deutlich höher; im laufenden Jahr ging es bereits um weitere 32 Prozent nach oben. Während der Preis für Gold seit etwa einem halben Jahr kontinuierlich gestiegen ist, hat der Höhenflug beim Silber seit Anfang Dezember deutlich an Tempo gewonnen.

Edelmetalle - allen voran Gold - gelten bei vielen Investoren als sichere Häfen in Zeiten politischer Unsicherheiten. Silber ist zudem ein wichtiges Industriemetall, das für zahlreiche Anwendungen rund um KI, Robotik und Energie benötigt wird.

/zb/stk

LONDON (dpa-AFX)

Weitere Links:

Renault-Aktie im Blick: Autobauer tritt in französische Rüstungsindustrie ein
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com,Ravital / Shutterstock.com,Brian A Jackson / Shutterstock.com,Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Silberpreis 93,53 0,39 0,42

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Wall Street stärker erwartet -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. An der Wall dürfte es nach oben gehen. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen