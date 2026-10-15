Goldpreis: Signifikanter Rebound nach Verkaufswelle

Unterstützung lieferten ein schwächerer US-Dollar und sinkende Anleiherenditen. Nach anfänglichen Renditeanstiegen infolge überraschend hoher US-Inflationsdaten sorgten deutliche Kursverluste an den Aktienmärkten für eine verstärkte Nachfrage nach amerikanischen Staatsanleihen. Die US-Verbraucherpreise waren im September gegenüber dem Vorjahr um 3,7 Prozent stärker als erwartet gestiegen. Dadurch erhöhte sich laut CME FedWatch Tool die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober von 22 auf 29 Prozent. Allerdings signalisierten die Fed-Vertreterinnen Mary Daly und Michelle Bowman, dass kein unmittelbarer Handlungsdruck bestehe. Weitere Zinserhöhungen bleiben dennoch möglich. Neue Hinweise auf den geldpolitischen Kurs könnten die heute zur Bekanntgabe anstehenden US-Erzeugerpreise und Einzelhandelsumsätze (14.30 Uhr) liefern. Besondere Aufmerksamkeit gilt zudem einer Rede von Fed-Chef Kevin Warsh, bevor am Samstag die Schweigeperiode vor der nächsten Zinssitzung beginnt.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit steigenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 54,30 auf 4.162,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Markante Talfahrt trotz anhaltender Risiken

Mit dem Ölpreis ging es im frühen Donnerstagshandel bergab. Trotz zunehmender Angriffe auf Schiffe in der Straße von Hormus rückten mögliche Entlastungen auf der Angebotsseite in den Vordergrund. Die US-Regierung erwägt, Sanktionen gegen Schiffe der sogenannten Schattenflotte zu lockern, um zusätzliche Transportkapazitäten verfügbar zu machen und die stark gestiegenen Frachtkosten zu senken. Gleichzeitig erholt sich die Ölversorgung teilweise. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) haben Russland und die Golfstaaten ihre Fördermengen beziehungsweise Exporte erhöht. Die Rohölausfuhren der Golfstaaten erreichten im September wieder rund 75 Prozent ihres Vorkriegsniveaus. Dennoch bleiben die Versorgungsrisiken erheblich. Innerhalb von 24 Stunden sanken zwei Frachtschiffe nach Angriffen nahe der Straße von Hormus. Auch ein überraschend kräftiger Rückgang der amerikanischen Rohölvorräte um 11,1 Millionen Barrel konnte die Preise nicht stützen. Die verhaltene Marktreaktion deutet auf eine vorsichtige Haltung der Anleger hin. Nun warten die Marktakteure auf den für den Nachmittag angekündigten „offiziellen“ Wochenbericht der US-Energiebehörde EIA (16.30 Uhr).



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,95 auf 94,14 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,60 auf 104,46 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.at