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Geldpolitik im Blick 10.11.2026 16:07:39

Goldpreis sinkt kräftig - US-Inflation stärker als erwartet

Goldpreis sinkt kräftig - US-Inflation stärker als erwartet

Der Goldpreis hat am Dienstag seine deutlichen Gewinne zu Wochenbeginn komplett eingebüßt.

Am Nachmittag wurde für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London 4.043 US-Dollar gezahlt und damit etwa 71 Dollar weniger als am Montag. Als Belastung erwies sich die deutlich verfestigte Erwartung auf eine US-Leitzinserhöhung im Dezember, nachdem die Inflation in den Vereinigten Staaten höher ausgefallen war als erwartet.

Die US-Verbraucherpreise waren im Oktober im Monatsvergleich stärker gestiegen als erwartet. Dabei übertrafen sowohl die Gesamtinflation als auch die Kernteuerung etwas die Erwartungen der Analysten. Bei letzterer Betrachtung werden die Preise für Lebensmittel und Energie herausgerechnet, um den langfristigen Preistrend zu messen.

Der Iran-Krieg und die dadurch gestiegenen Ölpreise, die US-Zölle und der Boom bei Rechenzentren haben in diesem Jahr allesamt dazu beigetragen, die Inflation anzuheizen. Damit ist an den Finanzmärkten nun eine Zinserhöhung im Dezember durch die Notenbank um mindestens 0,25 Prozentpunkte fest eingepreist. Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte vor der Veröffentlichung der Daten sogar eine Zinserhöhung um 0,50 Prozentpunkte nicht ausgeschlossen, falls die Inflation im Oktober stärker steigt als erwartet.

Die Aussicht auf eine aus heutiger Sicht nahezu sichere Zinserhöhung belastete den Goldpreis, da das Edelmetall keine Zinsen abwirft. Vielmehr sieht sich Gold bei steigenden Zinsen einer stärkeren Konkurrenz durch andere Anlageformen wie Anleihen ausgesetzt.

/la/jsl/he

FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX)

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Teuerung in den USA stärker als erwartet
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.
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