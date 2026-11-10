|Geldpolitik im Blick
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10.11.2026 16:07:39
Goldpreis sinkt kräftig - US-Inflation stärker als erwartet
Die US-Verbraucherpreise waren im Oktober im Monatsvergleich stärker gestiegen als erwartet. Dabei übertrafen sowohl die Gesamtinflation als auch die Kernteuerung etwas die Erwartungen der Analysten. Bei letzterer Betrachtung werden die Preise für Lebensmittel und Energie herausgerechnet, um den langfristigen Preistrend zu messen.
Der Iran-Krieg und die dadurch gestiegenen Ölpreise, die US-Zölle und der Boom bei Rechenzentren haben in diesem Jahr allesamt dazu beigetragen, die Inflation anzuheizen. Damit ist an den Finanzmärkten nun eine Zinserhöhung im Dezember durch die Notenbank um mindestens 0,25 Prozentpunkte fest eingepreist. Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte vor der Veröffentlichung der Daten sogar eine Zinserhöhung um 0,50 Prozentpunkte nicht ausgeschlossen, falls die Inflation im Oktober stärker steigt als erwartet.
Die Aussicht auf eine aus heutiger Sicht nahezu sichere Zinserhöhung belastete den Goldpreis, da das Edelmetall keine Zinsen abwirft. Vielmehr sieht sich Gold bei steigenden Zinsen einer stärkeren Konkurrenz durch andere Anlageformen wie Anleihen ausgesetzt.
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FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX)
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