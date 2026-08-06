Goldpreis

4 342,26
USD
101,83
2,40 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Iran-Krieg 06.08.2026 09:52:39

Goldpreis springt über 4.300 Dollar - höchster Stand seit Mitte Juni

Goldpreis springt über 4.300 Dollar - höchster Stand seit Mitte Juni

Erstmals seit Mitte Juni kletterte der Goldpreis in der Nacht über 4.300 Dollar pro Feinunze. Auch zuletzt hielt sich der Preis mit 4.260 Dollar auf erhöhtem Niveau.

In der Nacht auf Donnerstag kostete eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) erstmals seit Mitte Juni mehr als 4.300 US-Dollar. Das Niveau konnte der Goldpreis zwar nicht ganz halten, lag aber am Vormittag mit 4.260 Dollar immer noch auf dem erhöhten Niveau vom Vorabend.

Am Mittwoch hatte sich Gold wegen nachlassender Spekulationen auf höhere Zinsen um mehr als vier Prozent verteuert. Damit baute es das Plus der vergangenen Tage und Wochen aus. Seit dem Jahrestief von 3.943 Dollar Ende Juni legte der Goldpreis um knapp acht Prozent zu. Trotz der Erholung kostet eine Feinunze aber immer noch deutlich weniger als Ende Januar.

Damals hatte der Goldpreis nach einer für die Anlageklasse beispiellosen Rally das Rekordhoch von knapp 5.600 Dollar erreicht. Ende 2023 hatte eine Feinunze noch etwas mehr als 2.000 Dollar gekostet. 2024 und 2025 war der Goldpreis unter anderem wegen der Kriege, der Handelskonflikte, sinkender Zinsen, der hohen Staatsverschuldung und Zentralbankkäufen stark gestiegen.

/zb/jsl/jha/

LONDON (dpa-AFX)

Weitere Links:

Goldpreis klettert: Entspannung an der Zinsfront
Kursprognosen von Gold und Aktien: Diese Kennziffern helfen bei der Preisbestimmung
Goldpreis: Höchster Stand seit sieben Wochen
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com,filmfoto / Shutterstock.com,FikMik / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Goldpreis 4 342,26 101,83 2,40

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:59 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen