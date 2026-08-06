|Iran-Krieg
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06.08.2026 09:52:39
Goldpreis springt über 4.300 Dollar - höchster Stand seit Mitte Juni
Am Mittwoch hatte sich Gold wegen nachlassender Spekulationen auf höhere Zinsen um mehr als vier Prozent verteuert. Damit baute es das Plus der vergangenen Tage und Wochen aus. Seit dem Jahrestief von 3.943 Dollar Ende Juni legte der Goldpreis um knapp acht Prozent zu. Trotz der Erholung kostet eine Feinunze aber immer noch deutlich weniger als Ende Januar.
Damals hatte der Goldpreis nach einer für die Anlageklasse beispiellosen Rally das Rekordhoch von knapp 5.600 Dollar erreicht. Ende 2023 hatte eine Feinunze noch etwas mehr als 2.000 Dollar gekostet. 2024 und 2025 war der Goldpreis unter anderem wegen der Kriege, der Handelskonflikte, sinkender Zinsen, der hohen Staatsverschuldung und Zentralbankkäufen stark gestiegen.
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LONDON (dpa-AFX)
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