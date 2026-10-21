|
21.10.2026 14:16:45
Goldpreis stabilisiert sich nach jüngsten Verlusten
Eine Feinunze wurde am Mittwoch an der Börse in London bei 4130 US-Dollar gehandelt. Zuvor war der Goldpreis gefallenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 024,24
|-116,73
|-2,82
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt letztlich kräftig ab -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließlich uneinheitlich -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es deutlich abwärts, während sich auch der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneins. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.