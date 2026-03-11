Ölpreis (WTI)

87,09
USD
3,64
4,36 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Goldpreis und Ölpreis 11.03.2026 07:57:36

Goldpreis: Stabilisierung auf hohem Niveau

Goldpreis: Stabilisierung auf hohem Niveau

Vor der Bekanntgabe wichtiger US-Inflationszahlen tendiert der Inflationsschutz Gold leicht nach unten.

von Jörg Bernhard

Nachdem Berichte über einen möglichen Vorschlag der Internationalen Energieagentur (IEA) kursierten, die größten Freigaben von strategischen Ölreserven in ihrer Geschichte vorzunehmen, hat sich der Goldpreis am gestrigen Dienstag signifikant erholt. Die Marktakteure warten nun auf die für den Nachmittag angekündigten US-Inflationsdaten für den Monat Februar. Laut von Trading Economics veröffentlichten Umfragen unter Analysten soll die jährliche Teuerungsrate bei 2,4 Prozent verharren und die Kernrate, wie im Monat zuvor, bei 2,5 Prozent liegen. In diesem Kontext dürfte auch die Bekanntgabe des PCE-Preisindex am Freitag - das von der Federal Reserve bevorzugte Inflationsmaß - für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen. Nach wie vor deutet das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group darauf hin, dass die nächste Zinssenkung der Fed erst am 29. Juli erfolgen wird (Wahrscheinlichkeit: 55 Prozent).

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis 7.45 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 39,10 auf 5.203,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Bodenbildung nach Preissturz

Die Hoffnung, dass die G7-Staaten mit einer "großzügigen" Freigabe der strategischen Ölreserven die Lage an den Ölmärkten entspannen werden, hat den Ölpreis beruhigt. Ein langer Nahost-Krieg inkl. der Sperrung der Straße von Hormus könnte man dadurch allerdings nicht kompensieren. Obwohl der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute ein unerwartetes Lagerminus in Höhe von 1,7 Millionen Barrel ausgewiesen hat, konnte der Ölpreis davon nicht profitieren. Nun warten die Akteure an den Ölmärkten auf den Wochenbericht der Energy Information Administration (16.30 Uhr). Analysten rechnen mit einem Anstieg der gelagerten Ölmengen um 2,8 Millionen Barrel. Wichtig zu wissen: Psychologische Faktoren spielen an den Ölmärkten derzeit eine wichtigere Rolle als Lagerdaten.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,23 auf 83,68 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,33 auf 87,47 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Juri / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (WTI) 87,09 3,64 4,36

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:32 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen