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Goldpreis und Ölpreis 16.11.2026 07:43:09

Goldpreis: Starker Dollar und Zinssorgen belasten

Goldpreis: Starker Dollar und Zinssorgen belasten

Der Goldpreis startete nach deutlichen Verlusten in der Vorwoche etwas schwächer in den Montagshandel und bewegte sich weiterhin nahe seinem Jahrestief.

von Jörg Bernhard

Belastend wirkten vor allem der starke Dollar und die erhöhten Anleiherenditen. Die amerikanische Währung notierte nahe ihrem höchsten Stand seit April 2025 und verteuerte Gold für Käufer außerhalb des Dollarraums. Zusätzlichen Gegenwind lieferten restriktive Äußerungen mehrerer US-Notenbankvertreter, die angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks weitere Zinserhöhungen befürworteten. An den Terminmärkten wird eine Anhebung um 25 Basispunkte im Dezember mittlerweile mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent eingepreist. Die verbleibenden 10 Prozent deuten sogar auf einen Zinsschritt um 50 Basispunkte hin. Höhere Zinsen schmälern die Attraktivität des zinslosen Edelmetalls. Langfristig könnten steigende amerikanische Haushaltsdefizite die Goldnachfrage stützen. Kurzfristig dominieren jedoch die ungünstigen Zins- und Währungsbedingungen. Neue Impulse erwarten Anleger von den für Montag angekündigten Äußerungen des Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh sowie dem am Mittwoch anstehenden Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung.

Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 32,20 auf 3.854,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: IEA erwartet Rückkehr zum Angebotsüberschuss

Die Ölpreise starteten zunächst mit Verlusten in die neue Handelswoche und drehten danach ins Plus. Diskutiert wurde an den Märkten vor allem die Erwartung eines wachsenden Angebotsüberschusses. Laut Internationaler Energieagentur (IEA) dürfte die weltweite Ölproduktion im vierten Quartal die Nachfrage um durchschnittlich 1,7 Millionen Barrel pro Tag übersteigen. Hintergrund ist die rasche Erholung der Ölexporte aus dem Nahen Osten, die sich inzwischen wieder dem Vorkriegsniveau nähern. Zusätzlichen Abwärtsdruck erzeugten schwache Nachfragesignale aus China. Dort sank die Rohölverarbeitung der Raffinerien im Oktober gegenüber dem Vormonat um zwei Prozent und im Jahresvergleich um 8,1 Prozent. Gleichzeitig deuteten steigende Fördermengen und Importe auf einen Lageraufbau hin. Allerdings bleiben geopolitische Risiken bestehen. Iran meldete einen Tankerbrand nach einer mutmaßlichen Minenexplosion nahe der Straße von Hormus. Auch die Spannungen mit Bahrain und stockende Friedensgespräche sorgen für Unsicherheit. Hohe Transport- und Versicherungskosten begrenzen derzeit den Abwärtsdruck. Analysten rechnen frühestens im ersten Quartal 2027 mit einer vorläufigen Einigung zur Wiederöffnung der wichtigen Schifffahrtsroute.

Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,72 auf 89,28 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,67auf 96,51 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.at

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