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Goldpreis und Ölpreis 05.11.2026 07:41:29

Goldpreis steigt weiter – Ölpreise verzeichnen vierten Tagesverlust

Goldpreis steigt weiter – Ölpreise verzeichnen vierten Tagesverlust

Der Goldpreis setzte im frühen Donnerstagshandel seine Erholung fort und erreichte den höchsten Stand seit zwei Wochen.

Bereits am Mittwoch hatte das Edelmetall den stärksten Tagesgewinn seit Mitte August verzeichnet. Auslöser waren die Ergebnisse der US-Zwischenwahlen, bei denen die Demokraten die Kontrolle über den Kongress und den Senat gewannen. Daraufhin gaben der Dollar und die Renditen amerikanischer Staatsanleihen nach. Beides begünstigte Gold, da sich die Opportunitätskosten des zinslosen Edelmetalls verringerten.

Die veränderten politischen Mehrheitsverhältnisse könnten allerdings auch den finanzpolitischen Handlungsspielraum der US-Regierung einschränken und damit längerfristig die Goldnachfrage belasten. Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahen Osten und sinkende Ölpreise könnten hingegen den Inflationsdruck reduzieren und weitere Zinserhöhungen weniger wahrscheinlich machen. Gleichzeitig bleibt Gold angesichts geopolitischer Unsicherheiten und hoher Staatsschulden als Reserveanlage gefragt.

Neue Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Kurs der US-Notenbank erhoffen sich Anleger vom amerikanischen Arbeitsmarktbericht am Freitag. Am Nachmittag steht zudem die Bekanntgabe der wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) an. Diese sollen sich laut einer von TradingEconomics veröffentlichten Analysten-Umfrage von 194.000 auf 196.000 marginal erhöht haben.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 64,10 auf 4.137,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Vierter Tagesverlust in Folge

Die Ölpreise setzten im frühen Donnerstagshandel ihre Talfahrt den vierten Handelstag in Folge fort. Bereits am Mittwoch hatten sie kräftige Verluste verzeichnet. Marktteilnehmer hoffen derzeit, dass der künftig demokratisch kontrollierte Kongress den Handlungsspielraum des Präsidenten einschränkt und eine diplomatische Lösung des Iran-Kriegs wahrscheinlicher macht.

Entlastend wirkt zudem die Erholung der Öllieferungen durch die Straße von Hormus. Die Transportmengen nähern sich wieder dem Vorkriegsniveau, während die weltweite Ölversorgung nach monatelangen Störungen erneut einen Angebotsüberschuss aufweist. Allerdings bleibt die geopolitische Lage angespannt. Eine erneute militärische Eskalation könnte die Ölpreise wieder deutlich steigen lassen. Hinzu kommen niedrige Lagerbestände in wichtigen Verbraucherländern, die den Markt anfällig für Versorgungsengpässe machen. In den USA gingen die Rohöl- und Kraftstoffvorräte zuletzt trotz der jüngsten Preisschwäche zurück.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,12 auf 87,00 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,58 auf 94,04 Dollar zurückfiel.

Jörg BernhardRedaktion Finanzen.at

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