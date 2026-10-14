Ölpreis (WTI)

95,37
USD
1,23
1,31 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Goldpreis und Ölpreis 14.10.2026 08:03:13

Goldpreis vor US-Inflationszahlen: Spannung am Edelmetallmarkt steigt

Goldpreis vor US-Inflationszahlen: Spannung am Edelmetallmarkt steigt

Im Vorfeld wichtiger Konjunkturtermine hat sich der Goldpreis im frühen Mittwochshandel stabilisiert.

von Jörg Bernhard

Anleger warten nun gespannt auf die US-Verbraucherpreise (14.30 Uhr), die neue Hinweise auf den weiteren Zinskurs der US-Notenbank Fed liefern könnten. Am Donnerstag folgen dann noch die Erzeugerpreise und Einzelhandelsumsätze. New-York-Fed-Präsident John Williams hält eine weitere Zinserhöhung im laufenden Jahr für angemessen, sieht für 2027 derzeit jedoch keinen zusätzlichen Straffungsbedarf. Seine Äußerungen ließen die US-Anleiherenditen leicht sinken und unterstützten damit Gold. Laut CME FedWatch Tool liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober mittlerweile bei 22 Prozent, für Dezember dagegen bei 88 Prozent. Belastend wirken die steigenden Ölpreise infolge neuer Angriffe auf Saudi-Arabien, die den Inflationsdruck verstärken könnten. Für Stabilität sorgt unterdessen die robuste physische Goldnachfrage. Nach Einschätzung der Deutschen Bank gleicht sie gemeinsam mit anderen Käufen umfangreiche Verkäufe trendfolgender Fonds weitgehend aus. Privatanleger halten sich derzeit eher zurück.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.50 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 1,90 auf 4.179,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Hohe geopolitische Risiken

Der Ölpreis hat im frühen Mittwochshandel leicht zugelegt. Für Auftrieb sorgten vor allem neue Angriffe auf Schiffe in der Straße von Hormus. Iranische Regierungsvertreter erklärten, dass Teheran seit etwa zehn Tagen veränderte Angriffstaktiken einsetzt. Damit wolle das Land die Ölpreise hoch halten und Einfluss auf die bevorstehenden US-Kongresswahlen nehmen. Zuletzt wurden ein Containerschiff und ein Öltanker von Geschossen getroffen. Zusätzliche Sorgen bereiten die zunehmenden Kämpfe zwischen Saudi-Arabien und den mit Iran verbündeten Huthi-Rebellen. Diese griffen unter anderem ein Verwaltungsgebäude des staatlichen Ölkonzerns Saudi Aramco an. Auch der Flughafen von Riad war wiederholt Ziel von Raketen- und Drohnenangriffen. Dämpfend wirkt dagegen die Aussicht auf zusätzliche russische Diesellieferungen, die den angespannten Kraftstoffmarkt entlasten könnten. Zudem hat Saudi-Arabien seine Ölförderung erhöht und damit zu einem deutlichen Produktionsanstieg innerhalb der OPEC+ beigetragen.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.50 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,54 auf 94,68 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,59 auf 106,28 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Worldpics / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (WTI) 95,37 1,23 1,31

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt bewegt sich moderat im Plus. Der deutsche Leitindex verbucht zur Wochenmitte Gewinne. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen