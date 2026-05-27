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Goldpreis und Ölpreis 27.05.2026 08:26:30

Goldpreis: Warten auf Statements von US-Notenbankern

Goldpreis: Warten auf Statements von US-Notenbankern

Der Goldpreis zeigt sich im frühen Mittwochshandel kaum verändert und setzt damit seinen seit Mitte Mai zu beobachtenden Seitwärtstrend fort.

von Jörg Bernhard

Verantwortlich hierfür waren die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Außerdem warten die Marktakteure auf Äußerungen diverser US-Notenbanker, um Hinweise auf die künftige Geldpolitik zu erhalten. Nach wie vor gelten laut FedWatch-Tool des US-Terminbörsenbetreibers mit Blick auf das Jahresende Zinserhöhungen (47,4 Prozent) wahrscheinlicher als Zinssenkungen (0,6 Prozent). Der Iran erklärte am gestrigen Dienstag, die USA hätten eine Waffenruhe verletzt, indem sie Ziele nahe der umstrittenen Straße von Hormus angegriffen hätten. Dies könnte die Bemühungen erschweren, den Krieg zu beenden. In den kommenden Tagen könnten vor allem die anstehenden Statements diverser US-Notenbanker dem Goldpreis neue Impulse verleihen. Eine regelrechte Flut wichtiger Konjunkturindikatoren steht zudem am morgigen Donnerstag zur Bekanntgabe an.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 8.15 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 9,10 auf 4.493,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Rückwärtsgang eingelegt

Insbesondere an den Ölmärkten warten die Akteure auf mehr Klarheit bei den komplexen Friedensverhandlungen zwischen dem Iran und den USA, nachdem erneute Kampfhandlungen die Bemühungen um eine Wiederöffnung der Straße von Hormus zurückgeworfen hatten. Israel verstärkte am Dienstag zudem seine Bombardierungen im Libanon, was die Friedensbemühungen zusätzlich belastete. Zugleich keimte in den vergangenen Tagen aber auch Hoffnung auf, weil einige LNG-Tanker die Meerenge von Hormus passiert haben. Eine baldige Öffnung der Wasserstraße würde das globale Angebot an Energie erhöhen und den Ölpreis höchstwahrscheinlich in tiefere Regionen abrutschen lassen.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 8.15 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,93 auf 91,96 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,73 auf 94,94 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.at

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