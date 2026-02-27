Ölpreis (WTI)

65,71
USD
0,50
0,77 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Goldpreis und Ölpreis 27.02.2026 08:10:34

Goldpreis: Warten auf US-Produzentenpreise

Goldpreis: Warten auf US-Produzentenpreise

Der Goldpreis zeigte sich im frühen Freitagshandel weitgehend stabil und profitierte von sinkenden Renditen bei US-Staatsanleihen.

von Jörg Bernhard

Grundsätzlich kann man an den Finanzmärkten gegenwärtig aber eine gedämpfte Nachfrage nach sicheren Häfen ausmachen. Nach wie vor sorgen die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran für ein "Grundrauschen an Verunsicherung". Gold steuert derzeit auf den siebten Monatsanstieg in Folge zu und gewann im Februar bislang mehr als 6 Prozent, was vor allem auf die erneuten Unsicherheiten rund um die US-Zölle und die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten zurückzuführen war. Bei den Gesprächen in Genf gab es zwar Fortschritte im Streit um das iranische Atomprogramm, jedoch keinen Durchbruch, um mögliche US-Militärschläge nach dem massiven Truppenaufbau zu verhindern. Am Nachmittag dürften sich die Marktakteure nun für die anstehenden US-Produzentenpreise (Januar) stark interessieren. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich diese von 2,6 auf 3,0 Prozent p.a. beschleunigt haben. Neue Erkenntnisse über die Stimmung an den Terminmärkten für Gold könnte der Commitments-of-Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC (21.30 Uhr) liefern. Obwohl dort in diesem Jahr sowohl der Open Interest (Anzahl offener Kontrakte) als auch der Optimismus der spekulativen Marktakteure stark nachgelassen hat, bewies die Krisenwährung bislang ein hohes Maß an relativer Stärke.

Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis 8.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 8,70 auf 5.202,90 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Geopolitische Risiken dominieren

Der Ölpreis legte im frühen Freitagshandel zu. Verantwortlich für die Aufwärtsbewegung ist die Verlängerung der Atomgespräche zwischen den USA und dem Iran, wodurch Sorgen vor unmittelbar bevorstehenden Lieferunterbrechungen nachließen. Außerdem könnte die OPEC+ bei ihrem Treffen am Sonntag eine Förderausweitung beschließen. Laut Analysten beläuft sich die geopolitische Risikoprämie für den fossilen Energieträger aktuell auf acht bis zehn Dollar je Barrel, da ein Konflikt die Versorgung über die Straße von Hormus gefährden könnte, durch die etwa 20 Prozent des weltweiten Ölangebots transportiert werden

Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit anziehenden Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,51 auf 65,72 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,46 auf 71,30 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (WTI) 65,71 0,50 0,77

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:02 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert
08:01 Diese US-Aktien stehen bei der UBS im vierten Quartal 2025 im Fokus
25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag anfangs voraussichtlich ab, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kommt. Die Märkte in Fernost legen am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen