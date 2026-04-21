Goldpreis

4 679,96
USD
-13,93
-0,30 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Goldpreis und Ölpreis 21.04.2026 08:20:30

Goldpreis: Warten auf wichtige Konjunkturindikatoren

Goldpreis: Warten auf wichtige Konjunkturindikatoren

Der Goldpreis gab im frühen Dienstagshandel weiter nach. Derzeit warten Investoren ab, ob die USA und der Iran nach den erneuten Spannungen am Wochenende an Friedensgesprächen teilnehmen würden.

von Jörg Bernhard

Iran erwägt laut Medienberichten die Teilnahme an Friedensgesprächen mit den Vereinigten Staaten in Pakistan. Hintergrund sind Bemühungen Islamabads, eine US-Blockade iranischer Häfen zu beenden - ein wesentliches Hindernis für Teherans Rückkehr in Friedensverhandlungen, da die zweiwöchige Waffenruhe am morgigen Mittwoch endet. Im weiteren Tagesverlauf dürften sich die Marktakteure aber auch für den ADP-Wochenbericht (14.15 Uhr), die US-Einzelhandelsumsätze für März (14.30 Uhr) und die Rede des designierten Fed-Chefs Kevin Warsh vor dem US-Senat (16.00 Uhr) stark interessieren. Im Vorfeld bekannte sich Warsh zur Unabhängigkeit der Fed. Falls er das Amt tatsächlichen übernehmen sollte, darf man gespannt sein, ob er Trumps Wunsch nach massiven Zinssenkungen nachkommen wird. Auf lange Sicht dürfte der Dollar an Reputation eher verlieren als gewinnen und Gold als eine regierungsunabhängige globale Währung weiterhin gefragt bleiben.

Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit etwas schwächeren Notierungen. Bis 8.10 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 28,50 auf 4.800,30 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Hoffnung auf Friedensgespräche

Spekulationen über potenziell mögliche anstehende Friedensgespräche zwischen den USA und Iran machten Hoffnung auf ein wachsendes Ölangebot aus der wichtigen Förderregion im Nahen Osten und drückten dadurch den Ölpreis. Die Schifffahrtsaktivitäten durch die Straße von Hormus blieben am Montag aber weiterhin eingeschränkt. Citigroup-Analysten gehen davon aus, dass die Waffenruhe verlängert wird, möglicherweise mit Entwicklung hin zu einer umfassenderen Vereinbarung. Sollten die Störungen in der Meerenge jedoch einen weiteren Monat andauern, könnten sich die Gesamtverluste ihrer Meinung nach auf etwa 1,3 Milliarden Barrel belaufen und den Ölpreis im zweiten Quartal voraussichtlich in Richtung 110 Dollar treiben.

Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 8.10 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,28 auf 88,33 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,80 auf 94,68 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
Hier finden Sie Realtime-Kurse von Gold
Goldpreis hält sich weiterhin stabil
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Bulent camci / Shutterstock.com,Julian Mezger,Eric Chiang/123rf,Worldpics / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Goldpreis 4 679,96 -13,93 -0,30
Ölpreis (Brent) 105,58 -0,43 -0,41
Ölpreis (WTI) 95,92 0,07 0,07

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreisanstieg: Asiens Börsen überwiegend schwächer -- ATX letztlich wenig bewegt -- DAX beendet Handel etwas tiefer
Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag mehrheitlich in Rot. Der heimische Aktienmarkt pendelte im Donnerstagshandel um die Nulllinie, während der deutsche Leitindex tiefer tendierte.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen