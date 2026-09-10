|Commodities im Blick
|
10.09.2026 20:43:14
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Donnerstagabend entwickeln
Der Goldpreis wertet am Donnerstagabend um -1,57 Prozent auf 4.332,53 US-Dollar ab. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.401,55 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Silberpreis um -5,13 Prozent auf 63,83 US-Dollar. Gestern stand der Silberpreis noch bei 67,28 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.916,00 US-Dollar) geht es um -6,84 Prozent auf 1.785,00 US-Dollar nach unten.
Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Sinkflug. Um 20:37 Uhr gibt der Palladiumpreis um -6,41 Prozent auf 1.284,00 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1.372,00 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Zugewinne in Höhe von 6,11 Prozent auf 107,39 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 101,21 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit einem Kursgewinn. Um 20:41 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) 6,13 Prozent stärker bei 101,94 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 96,05 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Baumwolle im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,84 US-Dollar) geht es um 1,09 Prozent auf 0,85 US-Dollar nach oben.
Währenddessen zeigt sich der Haferpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (3,46 US-Dollar) geht es um 2,31 Prozent auf 3,54 US-Dollar nach oben.
Derweil notiert der Kaffeepreis bei 3,15 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,19 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,22 Prozent.
Indes gewinnt der Lebendrindpreis hinzu. Für den Lebendrindpreis geht es nach 2,16 US-Dollar am Vortag auf 2,18 US-Dollar nach oben (+0,91Prozent).
In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis nordwärts. Um 20:15 Uhr steht ein Plus von 1,23 Prozent auf 5,14 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Maispreis-Kurs noch bei 5,08 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Mastrindpreis um 0,83 Prozent auf 3,32 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,30 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Orangensaftpreis um -2,03 Prozent auf 1,26 US-Dollar. Gestern stand der Orangensaftpreis noch bei 1,28 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenpreis Gewinne verbuchen. Um 20:15 Uhr steigt der Sojabohnenpreis um 1,60 Prozent auf 13,16 US-Dollar. Am Vortag standen noch 12,95 US-Dollar an der Tafel.
Inzwischen steigt der Sojabohnenmehlpreis um 1,60 Prozent auf 348,80 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 343,30 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenölpreis Gewinne verbuchen. Um 20:15 Uhr steigt der Sojabohnenölpreis um 1,81 Prozent auf 0,71 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,70 US-Dollar an der Tafel.
Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit einem Kursgewinn. Um 19:03 Uhr notiert der Zuckerpreis 1,79 Prozent stärker bei 0,19 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,18 US-Dollar.
Nach 2,82 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagabend um 0,60 Prozent auf 2,84 US-Dollar gestiegen.
Daneben wertet der Mageres Schwein Preis um 20:05 Uhr auf. Es geht 0,15 Prozent auf 0,83 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,83 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit geht es für den Milchpreis nordwärts. Um 20:26 Uhr steht ein Plus von 0,12 Prozent auf 16,19 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Milchpreis-Kurs noch bei 16,17 US-Dollar.
Währenddessen legt der Heizölpreis um 5,21 Prozent auf 133,41 US-Dollar zu. Gestern war der Heizölpreis noch 126,80 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit verbucht der Reispreis Zugewinne in Höhe von 0,26 Prozent auf 15,63 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Reispreis bei 15,59 US-Dollar.
Derweil geht es für den Holzpreis bergauf. Der Holzpreis steigt 0,09 Prozent auf 579,50 US-Dollar, nach 579,00 US-Dollar am Vortag.
Indes gewinnt der Erdgaspreis - TTF hinzu. Für den Erdgaspreis - TTF geht es nach 80,20 Euro am Vortag auf 82,77 Euro nach oben (+3,20Prozent).
Redaktion finanzen.at
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.