|Rohstoffkurse im Fokus
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24.09.2026 20:43:14
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Donnerstagabend entwickeln
Der Goldpreis wertet am Donnerstagabend um -0,23 Prozent auf 4.277,51 US-Dollar ab. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.287,51 US-Dollar.
Derweil geht es für den Silberpreis südwärts. Der Silberpreis sinkt -0,96 Prozent auf 63,87 US-Dollar, nach 64,49 US-Dollar am Vortag.
Zudem steigt der Platinpreis. Um 0,49 Prozent verstärkt sich der Platinpreis um 20:40 Uhr auf 1.756,00 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.747,50 US-Dollar lag.
Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:40 Uhr notiert der Palladiumpreis 1,27 Prozent stärker bei 1.278,50 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1.262,50 US-Dollar.
Währenddessen legt der Ölpreis (Brent) um 3,47 Prozent auf 106,66 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (Brent) noch 103,08 US-Dollar wert.
Daneben verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 2,44 Prozent auf 94,41 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 92,16 US-Dollar.
Währenddessen wird der Baumwolle bei 0,80 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,76 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,79 US-Dollar).
Inzwischen steigt der Haferpreis um 1,62 Prozent auf 4,24 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 4,17 US-Dollar.
Nach 2,76 US-Dollar am Vortag ist der Kaffeepreis am Donnerstagabend um -0,20 Prozent auf 2,75 US-Dollar gesunken.
Währenddessen zeigt sich der Lebendrindpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2,21 US-Dollar) geht es um -0,89 Prozent auf 2,19 US-Dollar nach unten.
In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis bergab. Um 20:20 Uhr steht ein Minus von -0,47 Prozent auf 5,27 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Maispreis noch bei 5,29 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Mastrindpreis Zugewinne in Höhe von 0,33 Prozent auf 3,38 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,37 US-Dollar.
Derweil geht es für den Orangensaftpreis bergauf. Der Orangensaftpreis steigt 0,74 Prozent auf 1,51 US-Dollar, nach 1,50 US-Dollar am Vortag.
Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 13,17 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,11 Prozent im Vergleich zum Vortag (13,18 US-Dollar).
In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Zugewinne in Höhe von 1,32 Prozent auf 375,20 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 370,30 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenölpreis Verluste. Um 20:20 Uhr fällt der Sojabohnenölpreis um -0,64 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,67 US-Dollar an der Tafel.
Indes gibt der Zuckerpreis nach. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,18 US-Dollar am Vortag auf 0,18 US-Dollar nach unten (--0,96 Prozent).
Nach 3,02 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagabend um 8,24 Prozent auf 3,27 US-Dollar gestiegen.
Zudem gibt der Mageres Schwein Preis am Donnerstagabend nach. Um -0,47 Prozent auf 0,80 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Mageres Schwein Preis bei 0,80 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Milchpreis im Sinkflug. Um 20:26 Uhr gibt der Milchpreis um -0,06 Prozent auf 16,12 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 16,13 US-Dollar gemeldet wurde.
Daneben wertet der Heizölpreis um 20:40 Uhr ab. Es geht -2,09 Prozent auf 123,63 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 126,27 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit geht es für den Reispreis nordwärts. Um 20:20 Uhr steht ein Plus von 1,41 Prozent auf 16,55 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Reispreis-Kurs noch bei 16,32 US-Dollar.
Indes gibt der Holzpreis nach. Für den Holzpreis geht es nach 537,00 US-Dollar am Vortag auf 536,50 US-Dollar nach unten (--0,09 Prozent).
Redaktion finanzen.at
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