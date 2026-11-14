|Fokus Rohstoffpreise
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14.11.2026 10:13:20
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Samstagvormittag entwickeln
Kaum verändert zeigt sich am Vormittag der Goldpreis. Der Preis belief sich um 10:10 Uhr auf 3.874,44 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 3.874,44 US-Dollar.
Redaktion Finanzen.net
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