Fokus Rohstoffpreise 14.11.2026 10:13:20

Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Samstagvormittag entwickeln

Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Samstagvormittag entwickeln

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Kaum verändert zeigt sich am Vormittag der Goldpreis. Der Preis belief sich um 10:10 Uhr auf 3.874,44 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 3.874,44 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

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Bildquelle: Sebastian Duda / Shutterstock.com

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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
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