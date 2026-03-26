Ölpreis (WTI)

92,99
USD
2,67
2,96 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Goldpreis und Ölpreis 26.03.2026 07:41:17

Goldpreis: Wieder den Rückwärtsgang eingelegt

Goldpreis: Wieder den Rückwärtsgang eingelegt

Nachdem im Nahen Osten eine weitere Eskalation droht, tendierte der Goldpreis im frühen Donnerstagshandel wieder in tiefere Regionen.

von Jörg Bernhard

US-Präsident Donald Trump drohte, Iran stärker anzugreifen, sollte Teheran nicht akzeptieren, militärisch geschlagen zu sein. Belastend für Gold wirkten auch wieder ansteigende Ölpreise. Höhere Ölpreise treiben die Inflation, da Transport- und Produktionskosten steigen. Zwar profitiert Gold grundsätzlich von steigender Inflation, doch höhere Zinsen dämpfen die Nachfrage nach dem zinslosen Edelmetall. Laut FedWatch-Tool der CME Group rechnen die Märkte inzwischen nicht mehr mit Zinssenkungen in diesem Jahr. Vor Ausbruch des Konflikts waren noch mindestens zwei Zinssenkungen erwartet worden. Aktuell zeigt das FedWatch-Tool der Terminbörse CME sogar eine Wahrscheinlichkeit von 32 Prozent an, dass wir am Jahresende höhere Leitzinsen als heute sehen werden, während der Wert für ein niedrigeres Zinsniveau bei lediglich vier Prozent liegt.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit schwächeren Notierungen. Bis 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 120,50 auf 4.431,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Versorgungslage bleibt fragil

Sorgen, dass die anhaltenden Kämpfe im Nahen Osten die Energieversorgung weiter stören könnten, haben den Ölpreis im frühen Donnerstagshandel leicht nach oben getrieben. Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass der Optimismus hinsichtlich einer Waffenruhe im Nahen Osten nachgelassen hat. Trumps Streben nach einem Ende des Kriegs gelten aufgrund der hohen Forderungen als wenig aussichtsreich und nach wie vor scheint der Iran militärisch nicht geschlagen zu sein. Zusätzliche Angebotsrisiken entstehen durch aktuelle Produktionsausfälle in Russland, wo laut Berechnungen rund 40 Prozent der Exportkapazitäten aufgrund von Drohnenangriffen, Pipelineproblemen und beschlagnahmten Tankern beeinträchtigt sind. Auch die Ölproduktion im Irak ist zurückgegangen.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,82 auf 92,14 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,67 auf 98,93 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Eric Chiang/123rf

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (WTI) 92,99 2,67 2,96

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX starten leichter -- Asiens Börsen schwächeln
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren abwärts. Die Börsen in Fernost bewegen sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen