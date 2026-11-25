Physisches Gold lässt sich nicht hacken, doch der Preis steckt im Bärenmarkt: Wie passen Schutzgedanke und Zinsdruck für Anleger zusammen?

Physisches Gold gilt Strategen als Schutz vor digitalen Ausfällen

Große Banken testen digitale Goldmodelle mit echten Barren im Tresor

Zinserwartungen bremsen den Goldpreis trotz der Absicherungsdebatte

Nach einer Serie digitaler Störungen im November und dem Rekorddiebstahl bei der Kryptobörse Binance rückt Gold als analoge Absicherung in die Debatte. Physisches Gold lässt sich nicht hacken, doch der Preis steckt im Bärenmarkt, und Zinserwartungen belasten ihn weiter. Für Anleger stellt sich daher zuerst die Frage, in welcher Form sie Gold halten.

Gold und Hackerangriffe: Warum die Debatte aufkommt

Am 12. November legte eine Störung bei Microsoft den Zugang zu den Diensten des Konzerns, darunter Outlook, weltweit für etwa 24 Stunden lahm. Einen Tag nach der Microsoft-Störung verhängte die US-Luftfahrtbehörde FAA wegen eines Kommunikationsproblems einen landesweiten Flugstopp an allen US-Flughäfen. Am 16. November nannte JPMorgan einen Softwarefehler als Ursache für Störungen im Online-Banking, und United Airlines meldete am selben Tag einen Ausfall seines internen Systems.

Hinzu kam Ende Oktober der größte Diebstahl von Kryptowährungen der Geschichte: Bei der Kryptobörse Binance erbeuteten Hacker Werte von 6,3 Milliarden US-Dollar. David Rosenberg von Rosenberg Research schrieb in einer Notiz vom 17. November, die Schwachstellen seien bei Angriff wie Panne dieselben, nämlich zentrale Ausfallpunkte in Cloud-Diensten, Flugfunk und Zahlungsnetzen. Physisches Gold könne niemand hacken, und sein Haus erwäge eine höhere Goldposition, weil der Bärenmarkt schwache Anleger aus dem Markt gedrängt habe.

Die Pannenserie hat mit Gold zunächst nichts zu tun, liefert aber das Argument der Befürworter: Wer Werte ohne Netzzugang hält, hängt an keinem Rechenzentrum. Für Anleger rückt damit die Frage der Verwahrung neben die des Preises.

Physisch oder ETF : Wie sich Gold halten lässt

Stefan Gleason, Präsident und CEO von Money Metals Exchange, sagte MarketWatch, Gold und Silber im eigenen Besitz hingen nicht vom Zahlungs- oder Leistungsversprechen Dritter ab. Sameer Samana vom Wells Fargo Investment Institute sagte, einige Kunden suchten angesichts der Störungen eine analoge Absicherung. Ein goldgedeckter ETF sei für Anleger meist ein guter Weg, Gold ohne physischen Besitz zu halten.

Der Unterschied liegt in der Verwahrung. Physische Barren und Münzen sind vom Netz unabhängig, Gold-ETFs und digitale Goldprodukte tragen dagegen Verwahrer- und Emittentenrisiko. Private Anleger halten weltweit rund 45.000 Tonnen Goldbarren und Goldmünzen, etwa 22 Prozent des je geförderten Goldes, wie der World Gold Council angibt.

Der Streit dreht sich damit weniger um Gold als um die Form des Besitzes. Ein ETF verlagert das Risiko zum Verwahrer und Emittenten, während Barren und Münzen es dem Besitzer selbst überlassen.

Digitales Gold: Pilot der Banken, Zweifel der Privatanleger

Parallel treibt die Branche digitale Formen voran. Der World Gold Council meldete am Dienstag, seine Initiative Wholesale Digital Gold habe erste Live-Pilottransaktionen abgeschlossen. Großhandelsteilnehmer übertragen dabei digital Anteile an einem Pool physischer Goldbarren im Tresor, ohne dass das Metall bewegt wird. HSBC, JPMorgan und StoneX haben diese Anteile nach Angaben des Verbands erstmals in rechtsverbindlichen Transaktionen gehandelt und als Sicherheit genutzt.

Das Vertrauen bleibt die Schwachstelle. Laut einer aktuellen Studie des World Gold Council geben mehr als 40 Prozent der befragten Privatanleger an, ein Verwahrungsausfall, Betrug oder Hackerangriff würde ihr Vertrauen beschädigen. Tokenisiertes Gold und digitale Tresorgoldkonten kommen zusammen auf 45 bis 55 Milliarden US-Dollar, das sind rund 0,4 Prozent des physischen Investmentgoldmarkts.

Der Pilot richtet sich an Großhandelsteilnehmer und hat für Privatanleger vorerst keine direkte Folge. Er zeigt aber, dass die Branche das Sicherheitsargument digital ergänzen will, während das Misstrauen gegenüber Hackern im Privatpublikum groß ist.

Goldpreis im Bärenmarkt: Zinserwartungen bremsen

Die Absicherungsdebatte trifft derweil auf einen schwachen Markt. Gold-Futures schlossen am 16. November bei 3.809 US-Dollar, dem niedrigsten Stand seit dem Ende September 2025, und liegen damit weit unter dem Rekordhoch von 5.354,80 US-Dollar je Unze vom 29. Januar.

Gegenwind kommt von der Geldpolitik. Händler preisen laut CME FedWatch Tool zu rund 97 Prozent eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember ein. John Williams, Präsident der New York Fed, sagte am Montag laut Reuters, anhaltend hohe Inflation spreche für eine straffere Geldpolitik.

Analysten sehen den Weg nach oben erst später. Goldman Sachs erwartet laut MarketWatch den Goldpreis bis Ende 2027 bei 4.560 US-Dollar je Unze, sofern die US-Notenbank die Zinsen senkt. Samana rechnet derweil nicht mit einer schnellen Erholung und verlangt Geduld.

Die Prognosen setzen auf eine Zinswende, der Absicherungsgedanke auf Misstrauen gegenüber der Technik. Beides läuft nicht im Gleichschritt, wie der Bärenmarkt trotz der Pannenserie zeigt.

Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.