07.01.2026 12:55:00
Google: Nicht alle Chromebooks erhalten Aluminium OS
Google bereitet den Wechsel von ChromeOS auf Aluminium OS vor. Nicht alle aktuellen Chromebooks erhalten das Upgrade, so das Unternehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
