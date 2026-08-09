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09.08.2026 12:25:00
Got $1,000? This Dividend Stock Could Fund Your Coffee Habit for Life.
If you're like me, you can't go a day without coffee. Turning on the coffee maker is usually one of the first things I do in the morning. All that coffee really adds up over the year. What if I told you that you could potentially fund your coffee habit for life for around $1,000? Here's one high-yielding dividend stock that could generate enough income to buy you a lifetime of coffee in the morning.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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