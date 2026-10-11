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11.10.2026 05:15:29

Got $2,000? 2 Natural Gas Pipeline Stocks to Buy Before Winter.

The rapid growth of the cloud and AI markets is driving natural gas prices higher, since U.S. data centers get over 40% of their electricity from natural gas. That's been a boon for natural gas producers and the midstream pipeline companies that transport the gas.

But as winter approaches, natural gas prices will likely climb even higher as temperatures drop and heating costs rise. To profit from that shift, investors should consider investing $2,000 (or more) in these two top pipeline stocks: Energy Transfer (TXSE: ET) and The Williams Companies (NYSE: WMB).

Image source: Getty Images.

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