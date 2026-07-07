|
07.07.2026 06:00:09
Greek shipping companies made almost $4bn shipping Russian oil in past three years
Dynacom Tankers, Stealth Maritime and Onassis Group boost revenues from transporting Russian fuel under G7 price cap regimeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|72,57
|0,56
|0,78
|Ölpreis (WTI)
|69,17
|0,62
|0,90
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
An den Märkten in Asien geht es am Dienstag abwärts.