Größter deutscher Erdgasspeicher nimmt Betrieb wieder auf

Düsseldorf (Reuters) - Der nach einem technischen Defekt außer Betrieb genommene größte deutsche Gasspeicher im niedersächsischen Rehden geht am Freitag wieder an den Start.

Gegen 06:00 Uhr solle die Anlage wieder im Einsatz sein und Gas ausspeichern können, teilte am Donnerstag die Betreiberfirma Astora mit. Am Dienstag war es dem Unternehmen zufolge zu einer Verpuffung an einer Fackel gekommen, weshalb der Speicher außer Betrieb genommen worden war. Der Defekt sei gefunden worden. Die bei der Untersuchung festgestellten Schäden würden zeitnah repariert, um auch die Einspeicherbereitschaft wieder aufnehmen zu können. Der Vorfall habe weiterhin keine Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit.

Die Gasspeicher in Deutschland spielen eine Schlüsselrolle bei den Bemühungen, die von Russland nicht mehr gelieferten Gasmengen ersetzen.

