Große Wind-Wette von Big Oil und die Liste der 33 Schnäppchen-Aktien

In der heutigen Folge „Alles auf Aktien“ sprechen die Finanzjournalisten Lena Zimmermann und Holger Zschäpitz über einen teuer erkauften Kurssprung bei About You, einen KI-Hype im Biotech-Sektor und eine fette Gewinnwarnung bei BASF.