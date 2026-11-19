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19.11.2026 19:04:09
Grüne fordern mehr Erneuerbare: Teures Gas könnte Strompreis im Winter um mehr als 60 Prozent verteuern
Das Merit-Order-Prinzip legt fest, dass sich der Strompreis über den Preis des teuersten Mix-Bestandteils berechnet. Da Gas im Winter benötigt wird und derzeit besonders teuer ist, könnten die Kosten für Verbraucher massiv ansteigen, wie eine Studie zeigt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
|EEX Strompreis Phelix DE
|149,50
|3,11
|2,12
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