Habeck erwartet wegen gut gefüllter Gasspeicher bald Beruhigung der Märkte

Berlin (Reuters) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck rechnet wegen der zügig vorankommenden Befüllung von Gasspeichern bald mit sinkenden Gaspreisen.

Deutschland werde dann nicht mehr zu jedem Preis einkaufen, sagte der Grünen-Politiker am Montag in Hamburg. "Dadurch werden sich die Märkte beruhigen und runtergehen." Sie seien zuletzt nicht nur wegen der starken Nachfrage nach oben geschossen, sondern auch wegen Spekulationen an den Märkten, die dauerhaft nicht zu tragen seien.

Habeck sagte, die Gasspeicher in Deutschland seien derzeit zu knapp 83 Prozent gefüllt. Anfang September solle die Marke von 85 Prozent erreicht werden, die eigentlich erst für Anfang Oktober vorgesehen war. Trotzdem seien viele Firmen wegen der hohen Preise an der Belastungsgrenze. Wie zuletzt bereits würden aber alle Firmen mit Liquidität versorgt, versprach Habeck. Die Bundesregierung wolle unbedingt einen Lehman-Effekt vermeiden. "So werden wir auch in Zukunft agieren." Mit dem Zusammenbruch der US-Investmentbank Lehman Brothers war die globale Finanzkrise 2008 eskaliert.

