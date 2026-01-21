|
Härtetests in Alaska: E-Autos schlagen sich bei extremer Kälte besser als Diesel
Eine Studie aus Alaska räumt mit Vorurteilen über E-Autos in der Kälte auf – demnach performen sie bei eisiger Kälte besser als Diesel-Fahrzeuge.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
