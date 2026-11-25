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25.11.2026 15:42:00
Hamburg: Alte Sternbrücke mit Asbest und Blei belastet
Der Austausch der Sternbrücke in Hamburg bewegte diesen Sommer viele Menschen. Die alte Konstruktion war nach SPIEGEL-Informationen mit Asbest und Blei belastet. Wurden die Schadstoffe beim Abriss zur Gefahr?Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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