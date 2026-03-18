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18.03.2026 21:14:26
Hamsterkäufe und Tanktourismus: Slowakei schränkt Verkauf von Benzin und Diesel ein
In der Slowakei steigen die Benzinpreise weniger stark als in den Nachbarländern. Die Regierung hat mit der Raffinerie Slovnaft eine freiwillige Preisbremse vereinbart. Die Folge: Im Grenzgebiet zu Polen kommt es zu Engpässen an den Tankstellen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Super Benzin
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