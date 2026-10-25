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25.10.2026 08:12:21
Heating oil costs 'more than double' ahead of winter
Middleton in Teesdale has no mains gas supply so many residents use expensive heating oil.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Heizölpreis
|130,50
|-1,06
|-0,80
|Ölpreis (Brent)
|114,97
|-1,75
|-1,50
|Ölpreis (WTI)
|100,64
|-2,63
|-2,55
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