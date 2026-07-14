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15.07.2026 01:00:41
Heating oil customers to get compensation after price hikes
The cost of hearing oil spike following the US-Israel war with Iran which forced up crude prices.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Heizölpreis
|103,82
|-2,11
|-2,00
|Ölpreis (Brent)
|84,23
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|-0,59
|Ölpreis (WTI)
|78,72
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