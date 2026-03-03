|
Heating oil prices rise by more than £100 amid Middle East conflict
Global oil prices spike after Iran launched strikes across the Middle East in response to attacks by the US and Israel.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Rohstoffe in diesem Artikel
|Heizölpreis
|82,95
|6,34
|8,28
|Ölpreis (Brent)
|80,83
|2,76
|3,54
|Ölpreis (WTI)
|73,76
|2,53
|3,55
