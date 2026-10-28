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28.10.2026 16:03:00

Heating your home with oil could cost $750 more this winter. Read this before you pay the price.

Heating-oil prices are at record highs. Washington’s answer is a loan you will never see and a pipeline that does not exist.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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