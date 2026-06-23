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23.06.2026 08:35:31
Heineken taps coffee executive to tackle sliding beer sales
JDE Peet’s boss Rafael Oliveira will take charge of Dutch brewer after fraught succession processWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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