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16.11.2026 09:00:00
heise+ | Was Gaskunden erwartet: CO2-Preis, Speicherstände und LNG-Konkurrenz
Globale Krisen, leere Speicher, Netzentgelte: Viele Faktoren bestimmen künftig den Gaspreis. Was das Zusammenspiel für Ihre Rechnung bedeutet – ein Überblick.
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Rohstoffe in diesem Artikel
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