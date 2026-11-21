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21.11.2026 13:40:02
Here's How Many Shares of Starbucks You’d Need to Cover $744 in Coffee Using Dividends Alone
"Stop buying coffee out" has become commonplace personal finance advice, but is there a way to invest and cover your monthly Starbucks (NASDAQ:SBUX) bill? Let's say you go to Starbucks a few times a week, which, over the course of a year, can really add up: 150 trips a year at $4.96 per cup, or just under $5, comes out to $744 annually.
That said, for a five-figure investment, you could pay for these coffees from your dividends alone. However, in terms of potential gains from holding the stock, is it worth it? Not necessarily.
Image source: Getty Images.
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