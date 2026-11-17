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17.11.2026 21:45:22
Here's How Much $1000 Invested In Southern Copper 10 Years Ago Would Be Worth Today
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