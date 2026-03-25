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25.03.2026 18:04:00
Here’s how much it could cost to fix Mideast oil and gas production damaged by the Iran war
The damage to energy infrastructure in the Middle East caused by the war with Iran will take years and billions of dollars to repair, according to Rystad analysts.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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