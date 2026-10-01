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01.10.2026 22:58:00
Here’s how much more groceries, clothing and household appliances could cost as diesel prices keep surging
Here’s a breakdown of how much more households items could cost due to a diesel premiumWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Dieselpreis Benzin
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