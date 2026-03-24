|
24.03.2026 15:23:00
Here's How Oil Stock Volatility Is Affecting This Leading Solar Energy Company
Observe energy stocks -- both clean and fossil -- long enough, and you'll learn that periods of oil-market volatility are often accompanied by renewed enthusiasm for renewables.The Invesco Solar ETF (NYSEMKT: TAN) is an effective tool for making that point, as recent history has confirmed. Military conflict in Iran is contributing to skyrocketing oil prices, pushing this exchange-traded fund (ETF) up 12% year to date. The fund's 2026 price action is a sequel to what was seen in 2022, when it surged 29% in the six months following Russia's invasion of Ukraine.This stock is hot, but if oil prices decline, it could cool off. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|102,22
|2,31
|2,31
|Ölpreis (WTI)
|91,05
|0,73
|0,81
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.