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29.06.2026 19:00:00
Here's My Favorite Gold Investment With Its Price Down to $4,000 an Ounce
Newmont (NYSE: NEM) is the world's largest gold producer and one of the best ways to invest in the idea that gold prices will rise. The key to the investment case is that investors are taking on commodity-specific risk by buying gold-related stocks, so it makes sense to buy a company with relatively low stock-specific risk. The company's rock-solid balance sheet, disciplined capital allocation approach, strong reserves, and refocusing on its core gold and copper assets give investors that security.As many gold investors know, the price of gold has surged in recent years, trading at around $1,800 per ounce five years ago, then just shy of $4,000 per ounce right now, having reached more than $5,200 per ounce along the way.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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