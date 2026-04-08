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08.04.2026 21:05:00
Here's What Could Happen to These 2 Oil Stocks if the Iran War Ceasefire Holds
President Trump announced that the U.S. and Iran had reached a two-week ceasefire agreement hours before his deadline last night. As part of the deal, Iran agreed to allow ships to safely pass through the Strait of Hormuz. The news sent stock prices soaring and oil prices crashing on Wednesday. Brent, the global oil benchmark, tumbled more than 13% to around $95 a barrel. Here's a look at what could happen to leading U.S. oil stocks ConocoPhillips (NYSE: COP) and Occidental Petroleum (NYSE: OXY) if the ceasefire holds.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|98,10
|1,40
|1,45
|Ölpreis (WTI)
|99,88
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