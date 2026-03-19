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19.03.2026 13:15:00
Here's What Falling Oil Prices Mean for These 3 Energy Stocks
The geopolitical conflict in the Middle East has upended the oil market. Oil prices have risen to $100 per barrel and have been swinging dramatically from day to day, driven by news flow and investor sentiment. This is actually pretty normal for the energy sector, which has a long history of being volatile. If history is any guide, oil prices will eventually come back down. Here's what you need to know to prepare for when that time comes.Devon Energy (NYSE: DVN) is an independent U.S. onshore oil and natural gas producer. Basically, it drills for oil and gas and sells it. While the company uses hedges to help protect itself from energy price volatility, the core driver of the business remains the prices of the commodities it produces and sells.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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