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12.05.2026 18:05:00
Here's Why a Drop in Oil Prices Might Be a Warning Sign for the Economy
The price of Brent crude oil has risen more than 90% this year to about $120 per barrel. The main catalyst was the outbreak of the Iran war in late February, which throttled oil shipments through the Strait of Hormuz -- the chokepoint for roughly 25% of the world's maritime oil trade.Rising oil prices generated tailwinds for big oil companies like Chevron (NYSE: CVX), but generated fierce headwinds for other sectors dependent on low or stable oil prices. Therefore, a pullback in oil prices might seem like a green flag for those struggling companies. However, a steeper-than-expected drop could actually be a grim warning sign for the economy.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|107,69
|3,11
|2,97
|Ölpreis (WTI)
|102,18
|4,11
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