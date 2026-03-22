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22.03.2026 17:49:00
Here's Why High Oil Prices Are Hurting Precious Metals Mining Stocks
Stock prices go up, stock prices go down -- and the reasons why aren't always obvious, at least not at first glance.Take the relationship between oil prices and gold prices. Both are commodities, generally priced in U.S. dollars. When the dollar is strong, one can buy more oil or gold per dollar, and when the dollar is weak, one cannot buy as much oil or gold. To an extent, you'd expect both gold and oil to rise and fall in tandem when the value of the U.S. dollar falls and rises.That logic hasn't been working well lately, however.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|112,19
|4,60
|4,28
|Ölpreis (WTI)
|98,23
|2,09
|2,17
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