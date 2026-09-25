Here's Why I Like This Copper ETF More Than Ever

Pair soaring demand with shrinking supply -- of any asset or commodity -- and what do you get? Higher prices.

That's exactly what is happening to copper right now, and the supply-demand ratio is becoming even more unbalanced. According to S&P Global, 263 major copper deposits were discovered between 1990 and 2025. But the vast majority of those came in the 1990s, with new discoveries in the double digits in most years of that decade.

In recent years, however, the number of deposits discovered has fallen to zero. From 2021 to 2025, there was just one discovery each year, and none in 2025.

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