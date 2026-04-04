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04.04.2026 18:09:00
Here's Why Oil Prices Are Surging and What a Strait of Hormuz Disruption Could Mean for Global Supply
Crude prices have gone hyperbolic this year. WTI, the U.S. oil price benchmark, has nearly doubled this year and recently closed above $112 a barrel. Meanwhile, Brent, the global benchmark, is up almost 80% in 2026, trading recently above $109 per barrel. The catalyst is the near closure of the Strait of Hormuz, a narrow waterway between the Persian Gulf and the Gulf of Oman. Here's a look at what the disruption of oil flowing through the Strait of Hormuz means for global supply.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|109,69
|0,45
|0,41
|Ölpreis (WTI)
|112,41
|0,87
|0,78
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