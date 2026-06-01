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01.06.2026 07:00:00
High Oil Prices, Sticky Inflation, and a Frozen Housing Market -- How Did Companies Still Beat Estimates?
The current economic environment still looks somewhat disconnected from reality. Oil prices remain elevated, inflation has stayed stubbornly above the Federal Reserve's target, and mortgage rates near 7% continue to weigh on the housing market.Under normal circumstances, you'd expect that combination to pressure corporate earnings. Instead, many companies continue to beat Wall Street expectations.In fact, roughly 84% of S&P 500 companies reporting first-quarter earnings exceeded analysts' earnings-per-share (EPS) estimates.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
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